Hacia las 10:00 de la noche de este viernes 26 de diciembre se cometió un atentado sicarial en el barrio La Sierrita, en el sur de Barranquilla, en medio de un velorio que se desarrollaba en una casa por la muerte de Walter Ripoll Figueroa, un joven que había sido asesinado la noche del pasado miércoles 24 de diciembre.

Testigos del hecho señalaron que sujetos en moto se acercaron hasta la vivienda donde residía Ripoll Figueroa y, sin importar la presencia de los dolientes, dispararon en repetidas ocasiones contra el grupo.

Producto de la agresión resultaron heridos Cristian David Ortiz Ruiz, de 19 años, y Anelys Julietti Frías Vargas, de 21, quienes hacían parte de los visitantes a la vivienda donde fijaba residencia el joven asesinado.

Los dos heridos fueron trasladados a la Clínica San Ignacio y en este centro asistencial se informó que el joven Ortiz Ruiz fue el que llegó con un impacto en el tórax que podría revestir gravedad.

Hay que precisar que este caso ocurrió 48 horas después del crimen registrado hacia las 11:00 de la noche del 24 de diciembre entre los barrios Las Américas y La Sierrita, donde murieron Ricardo Junior Castro Martínez y Walter Ripoll Figueroa.

De acuerdo con información suministrada por la Policía Metropolitana de Barranquilla, los hechos ocurrieron cuando las víctimas se encontraban en cercanía de la carrera 3C con calle 74 departiendo con otras tres personas. En ese momento, al lugar llegaron dos motocicletas con tres sujetos; uno de los parrilleros desenfundó un arma de fuego y disparó contra las víctimas.

En medio de las pesquisas, una fuente indicó a investigadores de la Policía que el hecho podía estar relacionado con una venganza en contra de Ricardo Junior Castro Martínez, quien presuntamente habría participado en el homicidio del hermano de un individuo conocido con el alias de Sombra, integrante del GDO Los Pepes, ocurrido aproximadamente hace dos años.