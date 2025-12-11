En horas de la noche de este miércoles 10 de diciembre se registró un atentado sicarial que dejó como saldo dos personas heridas. El hecho ocurrió en el barrio Las Mercedes, municipio de Sabanalarga.

EL HERALDO conoció que las víctimas responden a los nombres de Juan Sebastián Martínez Patiño, de 28 años, y Yeimer Enrique Hidalgo Villa, de 34 años de edad.

Según el informe suministrado por la Policía del Atlántico, a eso de las 9:45 p. m., los lesionados se encontraban departiendo en el interior de un billar llamado ‘American Pool’, ubicado en la calle 27.

En ese momento, un desconocido ingresó al establecimiento portando un arma de fuego y, sin mediar palabra, disparó en contra de los hombres, para posteriormente darse a la huida.

Tras el ataque, los lesionados fueron auxiliados por la comunidad, quienes los trasladaron hasta el hospital municipal.

Esta casa editorial conoció que Juan Sebastián Martínez Patiño presenta medida de detención domiciliaria por el delito de homicidio.

Frente a este hecho, uniformados de la Policía Judicial adelantan labores de verificación y recolección de información que permitan esclarecer los móviles del caso y dar con la captura de los responsables.

La Policía del Atlántico invita a la ciudadanía a suministrar información que contribuya al esclarecimiento de estos hechos, comunicándose de manera oportuna a la línea de emergencia 123 o con la patrulla del cuadrante más cercano.