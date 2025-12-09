En horas de la noche de este lunes 8 de diciembre se registró un hecho de sangre que dejó como saldo un hombre muerto. El ataque armado ocurrió en el barrio Santo Domingo, localidad Suroccidente de Barranquilla.

El occiso fue identificado por las autoridades como Royman Tobías De Alba alias Cachaco, de 25 años de edad.

De acuerdo con el informe suministrado por la Policía, la víctima se encontraba en la calle 52 con carrera 1C, en compañía de un sujeto con el que estaba consumiendo estupefacientes, a eso de las 11:00 p. m.

En ese momento fueron abordados por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta de color rojo. El parrillero descendió del vehículo y, con arma de fuego en mano, le propinó varios disparos.

Posteriormente, el joven fue auxiliado y trasladado hasta la Clínica San Ignacio, donde minutos después falleció a causa de la gravedad de sus heridas: una herida en el tórax y otra en la zona axilar izquierda.

EL HERALDO conoció que ‘Cachaco’ registraba 14 anotaciones judiciales como indiciado por los delitos de hurto, cinco por estupefacientes, cinco por porte de armas, dos por lesiones personales y una violencia intrafamiliar.

La Policía Metropolitana de Barranquilla maneja como principal hipótesis una disputa por el control territorial de estupefacientes entre los grupos criminales ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’.