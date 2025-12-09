Un hombre identificado como Brayan David Barrios Ruiz, de 28 años, resultó lesionado con un pico de botella durante una riña registrada en la mañana de este domingo dentro de una vivienda del barrio La Sierrita, en el suroccidente de Barranquilla.

Según el reporte preliminar suministrado por las autoridades, Barrios Ruiz discutía por dinero con un residente del sector cuando el individuo, en medio de la confrontación, lo atacó con el elemento cortopunzante y se dio a la fuga con rumbo desconocido.

La víctima sufrió una herida en el brazo izquierdo y fue atendida inicialmente en el Paso Murillo, posteriormente remitido al Hospital Barranquilla, donde permanece estable.

Unidades de la Sijín y Sipol adelantan las indagaciones para establecer la identidad y ubicación del agresor.