En la tarde de este domingo 30 de noviembre se reportó el hurto a un cajero automático de Bancolombia ubicado en el centro comercial Plaza Malambo.

En algunas imágenes que circularon en redes sociales se ve que el cajero quedó destruido, pero se desconoce si delincuentes utilizaron alguna carga explosiva para poder cometer el atraco, como ha ocurrido en situaciones anteriores. Además, de momento se desconoce la suma de dinero que se habrían llevado los responsables.

Según información extraoficial, un miembro de la seguridad privada del establecimiento tuvo que ser trasladado a la clínica Campbell porque supuestamente le dieron alguna bebida y manifestó sentirse mal.

Hasta el momento las autoridades no han brindado pronunciamiento oficial y se desconoce el paradero de los autores de este hecho delictivo.

Vale mencionar que recientemente se conoció un caso similar en el municipio de Juan de Acosta. En junio del presente año unos delincuentes usaron carga explosiva para robarse el cajero automático de la entidad bancaria Bancolombia localizado en el Parador Turístico Sombrero Vueltia’o, ubicado sobre la Vía al Mar.

De acuerdo con el testimonio de las personas que se conocieron en ese momento, los delincuentes llegaron a bordo de una camioneta, acto seguido descendieron de esta con varios elementos sospechosos que cargaron en el cajero.

Como de película, a los pocos minutos un fuerte estruendo alarmó a los habitantes de la zona quienes alcanzaron a ver como los desconocidos corrían en dirección del cajero para luego tomarlo directamente y cargarlo en la cajuela del vehículo.

Los delincuentes escaparon rápidamente del lugar y, a unos cuántos kilómetros, a la altura de Aguamarina Beach Resort, en el kilómetro 64 de la misma Vía al Mar, los sujetos se bajaron de la camioneta y tomaron nuevamente la caja metálica.

Tras dejar el vehículo en la vía, los criminales le rociaron gasolina y le prendieron fuego para no dejar evidencias, dándose a la huida.