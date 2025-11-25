Un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento privativa de libertad en centro carcelario contra Yuverlis Loana Venera Iriarte por su presunta participación en el asesinato de un hombre en el sector El Boliche, en el centro de Barranquilla, el pasado 18 de noviembre.

Leer más: ¿Quién es ‘Toñito’ o ‘Dinora’, el señalado capo del Clan del Golfo que sobrevivió a ataque armado en Sabanalarga?

Por este crimen, la mujer deberá responder por el delito de homicidio agravado, imputado por la Fiscalía.

Según información compartida por las autoridades, Venera Iriarte sostuvo una fuerte discusión con la víctima. En medio de la riña, habría sacado un arma cortopunzante e hirió al hombre en el cuello, causándole la muerte de manera instantánea.

Lea además: Hecho de intolerancia deja un joven muerto a cuchillo en el barrio La Pradera

De acuerdo con la Policía Metropolitana, las patrullas fueron alertadas sobre la presencia de un cuerpo tendido en vía pública. Al llegar al sitio, los uniformados hallaron a un hombre, de entre 25 y 30 años, sin signos vitales y con una herida en la zona del cuello.

Testigos informaron que minutos antes la víctima se encontraba consumiendo sustancias estupefacientes en compañía de una mujer, quien habría sido la misma que, en medio de la riña, lo atacó con el arma blanca.

Lea acá: El nuevo comandante de la Mebar prioriza lucha contra la extorsión y anuncia acciones para desmantelar bandas delincuenciales

La Policía Nacional capturó en flagrancia a la presunta agresora a pocas cuadras del lugar donde ocurrió el ataque.

Vale mencionar, que durante la audiencia la mujer no aceptó los cargos.