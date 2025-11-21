Como Duván Felipe Reyes Barrios fue identificado por las autoridades el hombre asesinado en la noche de este jueves 20 de noviembre en el municipio de Soledad.

Aproximadamente a las 08:30 de la noche, la comunidad del barrio Villa del Rey fue alertada por el sonido de las balas. Un hombre que se encontraba sentado en una esquina, justamente en la calle 50 con carrera 2, recibió varios impactos de arma de fuego.

La víctima de 28 años fue abordada por dos sujetos – que llegaron a pie – y dispararon contra la humanidad de Reyes Barrios en repetidas ocasiones. Mal herido, el sujeto intentó huir del lugar, logrando avanzar unos pocos metros, pero cayó tendido en plena vía pública.

Se conoció que Reyes Barrios, quien era reciclador y vivía en condición calle, recibió tres impactos de bala.

Además, las autoridades revelaron que presentaba tres anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) por los delitos de Tráfico fabricación estupefacientes y Hurto.

