Como Julio César López Jusayu, de 25 años de edad y nativo de La Guajira, fue identificado el joven trabajador y domiciliario de una tienda de abarrotes del barrio La Victoria, en sur de Barranquilla, que resultó herido a bala en un ataque presentado durante horas de la noche de este jueves 20 de noviembre.

Testigos señalaron a las autoridades que pasadas las 9:00 p. m. dos sujetos en moto llegaron hasta la calle 45C con carrera 10, zona en donde está ubicado el negocio, y, desde la parte externa, dispararon contra el joven.

Acto seguido, los criminales huyeron y el domiciliario fue trasladado hasta la Clínica La Victoria, en donde aún permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos.

EL HERALDO conoció que investigadores del Grupo Gaula de la Policía Metropolitana de Barranquilla llegaron hasta el negocio para tratar de iniciar pesquisas encaminadas a un posible caso de extorsión, basado en información obtenida en el lugar.

