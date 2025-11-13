Pasadas las 8 de la noche el pánico se apoderó de la comunidad del barrio Villas de Cordialidad, en Barranquilla, cuando un partido de fútbol terminó en tragedia. Tres personas fueron asesinadas y dos más resultaron heridas en un ataque a disparos.

De acuerdo con las grabaciones que circulan en redes sociales, cuatro personas llegaron en dos motocicletas y los parrilleros abrieron fuego contra las víctimas que se encontraban en la cancha.

En medio de los hechos que generaron confusión y temor, las personas que se encontraban tanto jugando en la cancha de la urbanización como departiendo en la zona salieron

El teniente coronel Belkin Villareal. subcomandante (E) Policía Metropolitana de Barranquilla, dio detalles de lo ocurrido en la noche del miércoles 12 de noviembre. Señaló que dos hombres que resultaron heridos en el acto sicarial fueron trasladados al hospital de Galapa, donde posteriormente fallecen, mientras que la mujer que había resultado lesionada falleció en el hospital de Baranoa.

De acuerdo con las autoridades, los dos hombres registran antecedentes por varios delitos, entre esos porte ilegal de arma de fuego.

Las víctimas mortales identificadas como; Deivis Rafael Cantillo Pastor, de 25 años, Roxana Huerta Ríos, de 27 años y nacionalidad venezolana, y Heider Manuel Padilla Guerra, de 37 años de edad.

En medio del ataque también resultaron heridas dos personas identificadas como Oleidys Rodríguez Rodríguez, de 31 años, y Yusmari Núñez de la Peña, de 26.