En un operativo de la Policía Nacional, a través de agentes del Gaula y en coordinación con la Fiscalía local del municipio de Soledad, fue capturado en flagrancia un presunto integrante del grupo delincuencial ‘Los Pepes’.

El detenido es señalado por los delitos de extorsión y de estar involucrado en la quema de establecimientos comerciales en Sabanagrande.

El procedimiento de la captura se llevó a cabo en el barrio Centro del municipio de Sabanagrande, donde Kevin Díaz Charris de 29 años de edad, fue capturado momentos después de recibir la suma de 500.000 pesos, producto de una extorsión.

Gracias a la denuncia oportuna de una comerciante y la rápida reacción de la Policía, se logró la captura del presunto delincuente, quien fue dejado a disposición de la autoridad judicial por el delito de extorsión.

De acuerdo a la información suministrada por las autoridades, el capturado usaba panfletos alusivos a la estructura delincuencial común organizada ‘Los Pepes’ para intimidar a la víctima, a quien le exigía dinero bajo la amenaza de quemar su negocio sino accedía a las exigencias de extorsivas.

El capturado fue dejado a disposición de la autoridad judicial competente.

Durante las audiencias preliminares el Juzgado Primero Promiscuo Penal Municipal de Sabanagrande legalizó la captura en flagrancia, formuló imputación de cargos y le impuso medida de aseguramiento en un centro carcelario.

Se invita a la comunidad a denunciar cualquier acto delincuencial que afecte la convivencia y la seguridad ciudadana, la línea contra el crimen de la Policía Nacional 314-358-72-12 y la línea 165 y de emergencia 123 están habilitadas para el suministro de informa.