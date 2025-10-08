La Policía Nacional en el Atlántico, a través de unidades adscritas al Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA), mediante labores investigativas materializó la captura de cinco personas, mediante diligencia de registro y allanamiento en el municipio de Ponedera, por los delitos de extorsión agravada y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

El procedimiento de captura se realizó mediante cuatro diligencias de registro y allanamiento, realizadas en el municipio de Ponedera, donde se logró la incautación de un arma de fuego tipo pistola calibre 9mm, un proveedor, 10 cartuchos 9mm y 5.56, tres celulares y dos radios de comunicación.

Según la investigación, se logró establecer que estos capturados, hacen parte de un Grupo de Delincuencia Común Organizado, Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) conocido como ‘Los Pachencas’, quienes venían afectando mediante extorsión en jurisdicción del municipio de Ponedera y corregimientos de Puerto Giraldo, Martillo, La Retirada y Santa Rita del Departamento del Atlántico.

Con la captura de estas personas, la Policía del Atlántico logró desarticular esta organización delincuencial y esclarecer casos de extorsión en los municipios del departamento del Atlántico, los cuales el victimario utilizaba como modus operandi la misma modalidad extorsión clásica y digital, cuyos procesos son adelantados por la policía judicial.

Los hoy privados de la libertad fueron identificados como; Yimmy De Jesús Ayala Meza, de 46 años, presenta una anotación como indiciado por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Jorge Andrés Zambrano Castro, de 24 años, presenta cuatro anotaciones como indiciado por los delitos hurto, receptación, abigeato y hurto calificado.

Miguel Antonio Zambrano Castro, de 32 años, presenta una anotación como indiciado por el delito receptación.

Damián Antonio Meriño Fontalvo, de 45 años.

Luis David Polo Polo, de 27 años.

Los capturados y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de Nación, por los delitos de Extorsión agravada y Fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.