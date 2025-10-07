El pasado jueves 2 de octubre ingresó a la Clínica San Rafael de Sabanalarga Brainer Marrugo, un joven de 25 años de edad que sufrió múltiples heridas al ser corneado durante una presentación de corralejas de este municipio.

De acuerdo a información suministrada por allegados, Marrugo era soldado del Ejército y se encontraba de permiso para realizarse unos exámenes médicos. En medio de la jornada decidió asistir al evento taurino.

Durante la actividad, el joven fue embestido violentamente por el toro. El animal lo corneó a la altura de su cuello ocasionándole una fractura craneal de alta gravedad al golpearse con los listones superiores del escenario por la fuerza del impacto.

El personal médico intentó salvarle la vida, pero debido a la gravedad de sus heridas falleció en la madrugada del lunes 6 de octubre en el centro asistencial.

Habitantes de Sabanalarga y familiares se encuentran conmocionados por el fatídico suceso, encendiendo una vez más el polémico debate sobre estas festividades en el país.