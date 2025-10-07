La policía nacional en articulación con el Gaula Militar, logró capturar en flagrancia a un ciudadano del barrio Soledad 2000, municipio de Soledad, en medio de un registro de allanamiento.

El hombre capturado pertenece al GDO ‘Los Costeños’ y hombre de confianza de “Mauricio Quesero”, jefe de la zona. Su trabajo era recolectar el dinero del producto de las extorsiones a comerciantes de la localidad.

Durante el procedimiento se incautó un arma de fuego tipo revólver, tres cartuchos calibre 38 y un teléfono celular.

La persona capturada y elementos incautados fueron puestos a disposición a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su respectivo proceso judicial.

El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, el general Edwin Masleider Urrego Pedraza, expresó “Este resultado evidencia el compromiso de nuestras unidades especializadas para desarticular las estructuras criminales que afectan la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos. Continuaremos trabajando de manera articulada para proteger a la comunidad”.

La Policía Nacional invita a la ciudadanía a reportar cualquier hecho delictivo a través de la línea de emergencia 123 o la Línea Contra el Crimen 3178965523, garantizando absoluta reserva de la información.