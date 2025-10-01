En la mañana de este miércoles 1 de octubre, los habitantes del barrio Siete de Agosto, municipio de Soledad amanecieron con la ‘sorpresa’ del hallazgo de un nuevo cadáver que permanecía a orillas del arroyo El Pantanal.

Lejos de impresionarse por la dantesca escena, adultos, abuelos e incluso niños, miraban fascinados las labores de rescate que adelantaba la Defensa Civil durante el levantamiento del cadáver que pertenecía a Albes Jesús Revilla Maza, un adolescente de 15 años que murió ahogado tras caer al mencionado arroyo durante la noche del pasado lunes.

En medio de la operación, los moradores observaban, con ojos curiosos e intrigantes, cómo era trasladado el cuerpo en una camilla metálica desde una chalupa, con sumo cuidado.

Los más jóvenes incluso cruzaban a pie las putrefactas aguas para ver en primera persona como había quedado el cuerpo tras ser arrastrado por la fuerte corriente hasta la desembocadura.

Fotografía de la chalupa utilizada para trasladar el cuerpo sin vida del menor hasta el otro extremo del barrio.

Sin embargo, dentro de este escenario macondiano y surreal, Manuel Domínguez Pacheco, presidente de la JAC del barrio Siete de Agosto, reveló a EL HERALDO que este tipo de situaciones no son nuevas.

Jeisson Gutierrez Manuel Domínguez Pacheco, presidente de la JAC del barrio Siete de Agosto, revela detalles sobre el hallazgo del cuerpo.

“Siempre han encontrado cuerpos aquí de niños y adultos, desde que el caño pasó a ser un arroyo, situación que ha escalado de forma impresionante”, expresó el líder.

De acuerdo con el testimonio de Domínguez, se enteró de la noticia a eso de las 9:30 de la mañana, cuando los habitantes del sector alertaron a su madre y ella enseguida lo llamó sobre la novedad.

“La comunidad atravesó a la casa de mi mamá y le informó lo que pasaba…Mi mamá se comunica conmigo para decirme que habían encontrado un cuerpo aquí en el arroyo del Caño del municipio de Soledad —que ya no es caño, ahora es arroyo”.

Y añadió: “Entonces yo dejé todo tirado, me vine y atravesé para acá. Hice los debidos procesos: me comuniqué con el director de Riesgo, el doctor Alexis (Rodríguez); con la primera autoridad, que es la alcaldesa, la doctora Alcira, y ahora con la secretaria de Gestión Social, informando que habíamos encontrado un niño”.

Jeisson Gutierrez El cuerpo del adolescente fue hallado a orillas del arroyo El Platanal, sector del barrio Siete de Agosto.

Según el presidente, la situación que atraviesa la comunidad del barrio Siete de Agosto es de tema sanitario, manifestando que al arroyo deberían hacerle labores de limpieza y obras para evitar que la gente caiga al mismo caudal.

“Desde que pusieron todo el arroyo aquí, en el caño del municipio, ahora es que están apareciendo los cuerpos…todos estos arroyos, El Salado, El Platanal y demás, se han presentado varias afectaciones, principalmente sanitarias y a nuestra calidad de vida”, finalizó.

Alcaldía de Soledad se pronuncia

La alcaldía de Soledad lamentó la muerte del joven Alves Jesús Revilla, de 15 años, cuyo cuerpo fue encontrado en el sector 7 de Agosto, a la altura del mercado público municipal, luego de haber sido arrastrado por las aguas del arroyo El Platanal durante las fuertes lluvias registradas el pasado lunes.

La alcaldesa Alcira Sandoval expresó su solidaridad y acompañamiento a la familia, al tiempo que recalcó la importancia de la prevención para evitar que este tipo de situaciones se sigan presentando

La alcaldesa Alcira Sandoval Ibáñez, junto con Alexis Rodríguez, coordinador de la Oficina de Gestión y Atención de Riesgo y Desastre, y Carlos Valencia, Secretario de Gobierno.

Dijo además que ninguna imprudencia vale más que la vida de los soledeños: “Vamos a cuidar a nuestros hijos. Bañarse en los arroyos no es diversión, es un acto de irresponsabilidad; hoy una familia sufre la pérdida de un ser querido; como padres se debe velar por la seguridad de nuestra juventud”, expresó con firmeza la mandataria.

La administración municipal recibió en las últimas horas el reporte de desaparición y de manera inmediata activó junto al equipo de rescate la búsqueda del menor. El hallazgo fue realizado por moradores del sector, quienes dieron aviso inmediato a los organismos de socorro, los cuales hicieron presencia en el lugar para realizar el proceso de levantamiento.

Alexis Rodríguez, jefe de la Oficina de Gestión de Riesgo y Desastres adscrito a la Secretaría de Gobierno, brindó medidas para adoptar hábitos que salven vidas en consecuencia de la segunda temporada de lluvias:

No arrojar basura a los arroyos.

Reportar inmediatamente alcantarillas obstruidas.

Limpieza profunda de canaletas

Hacerle seguimiento a la estructura de su vivienda.

Proteger a niños y adultos de zonas de riesgo.

Atender siempre las recomendaciones de los organismos de emergencia.