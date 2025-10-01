La esperanza de encontrar sano y salvos a Kevin David Burgos Rodríguez, Aly David Suárez y Anderson David Torres se desvanecieron tras el hallazgos de sus cuerpos a inicio de esta semana. Los jóvenes de 21 años, habrían sido reportados desaparecidos la semana anterior en el municipio de Ciénaga, Magdalena.

Según las autoridades, los cadáveres fueron apareciendo entre el lunes 29 y el martes 30 de septiembre, en diferentes zonas del sector: inmediaciones de la quebrada La Aguja, jurisdicción de Ciénaga, y la Troncal de Oriente, en jurisdicción de Zona Bananera.

El primero en ser encontrado sin vida fue Kevin David Burgos en inmediaciones de la quebrada La Aguja, seguido de Aly David Suárez localizado cerca al lugar.

Por último Anderson David Torres, a la altura del sector conocido como Loma de Picacho, entre los caseríos Julio Zawady y Varela.

Los cuerpos fueron trasladados a Medicina Legal de Ciénega para establecer las causas de su deceso.