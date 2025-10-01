Gregorio Eljacjh, procurador general de la Nación, se pronunció en la tarde de este miércoles sobre la decisión del presidente Gustavo Petro de expulsar a la delegación diplomática de Israel en Colombia.

La orden del mandatario se produjo luego de que dos ciudadanos colombianos que integraban la Global Sumud Flotilla hayan sido detenidos en aguas internacionales por militares de Israel.

En este sentido, el procurador Eljach pidió “armonía en las relaciones internacionales” debido a que hay involucrado “empresariado, comercio, suministros de bienes que nosotros no producimos”; sin embargo, explicó que hay que “respetar las decisiones del presidente”.

“Petro es la máxima autoridad administrativa. Lo que él decida solo será objeto de control político”, explicó.

De acuerdo con Petro, la detención de los dos colombianos representa un “nuevo crimen internacional de Netanyahu”.

“Han sido detenidas en aguas internacionales dos ciudadanas colombianas que estaban en actividades de solidaridad humana con PalestinaCancillería debe hacer todas las demandas respectivas, incluso en la justicia israelí. Invito a abogados internacionales que se pongan al servicio de Colombia, al lado de nuestros abogados.El tratado de libre comercio con Israel se denuncia de inmediato.Sale toda la delegación diplomática de Israel en Colombia.El batallón Guardia Presidencial de acuerdo a su función ejercerá la seguridad de la Casa de Nariño”, dijo en su cuenta de X.