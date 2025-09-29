De al menos cuatro disparos fue asesinado en la tarde de este lunes 29 de septiembre un hombre identificado de manera preliminar como Víctor Bolaños, residente del barrio Villa Rosa del municipio de Soledad.

El hecho ocurrió en la carrera 14 con calle 53, cuando la víctima se encontraba sentado en la parte exterior de su vivienda resolviendo un crucigrama. En ese momento, un sicario que se movilizaba a pie se acercó y le disparó en repetidas ocasiones, ocasionándole la muerte en el lugar de los hechos.

Bolaños era conocido en la comunidad por desempeñarse como vigilante comunitario y realizar reparaciones de energía para los vecinos.

Las autoridades llegaron al sitio y adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer el crimen e identificar a los responsables.