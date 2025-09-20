El exdiputado Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, enfrentará una nueva audiencia de imputación de cargos el próximo 1 de octubre en Barranquilla.

La Judicatura programó la diligencia para las 9:00 de la mañana, en la cual la Fiscalía General de la Nación le imputará los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento público.

Este nuevo proceso se relaciona con hechos ocurridos en el año 2021, cuando, según la investigación, Petro Burgos habría intervenido presuntamente en el direccionamiento irregular de contratos a través de la Fundación Consciencia Social, en compañía de su exesposa Day Vásquez.

De acuerdo con la Fiscalía, en ese esquema también estarían involucrados otros nombres como Pedro Name, Gustavo de la Ossa y un funcionario identificado como Raúl Lacouture, vinculado a la Gobernación del Atlántico. La entidad cuenta con audios que harían parte del material probatorio, en los que se evidenciarían las gestiones realizadas para favorecer hojas de vida y procesos contractuales.

Uno de estos audios, revelado por la Fiscalía, deja escuchar a Vásquez mencionando a varios de los implicados y coordinando detalles sobre la firma de contratos y la recomendación de personal.

“Gustavo, es que me dijo Nicolás, perdón, Pedro, que ya habías dejado todo organizado y pues bueno, ya Raúl -sería de apellido Lacouture y trabajador de la gobernación- me llamó ahorita y me dijo que él mañana va a mandar a que revisen todo para firmar, sino que él está de viaje, entonces regresa el domingo. Si no, el lunes lo va a firmar. Ya mañana lunes eso debe estar firmado y te paso la hoja de vida de la psicóloga que te había recomendado Pedro. Es ella. Confío súper plenamente en ella, por fa, para que la llames y eso”.

La audiencia estará a cargo de la fiscal Lucy Laborde, quien actualmente también lidera el proceso por lavado de activos y enriquecimiento ilícito contra Petro, por el cual fue capturado en julio de 2023 en Barranquilla.

La Fiscalía sostiene que el exdiputado no ha podido justificar el incremento patrimonial de más de 1.053 millones de pesos, presuntamente recibidos de empresarios como Samuel Santander Lopesierra y Gabriel Hilsaca.

Aunque Nicolás Petro se ha declarado inocente de los cargos previamente imputados, y de los que se le imputarán en octubre, la Fiscalía solicitará al juez de control de garantías una medida de aseguramiento intramural, argumentando la gravedad de los hechos y el riesgo procesal.

Cabe recordar que esta nueva imputación fue anunciada hace más de un año por el fiscal Mario Burgos, quien adelantó buena parte de la investigación, pero luego fue reasignado a otro despacho. La fiscal Laborde cuenta actualmente con apoyo investigativo adicional para continuar el caso.