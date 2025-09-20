Con pancartas, flores, globos blancos, la comunidad de Baranoa pidió justicia por el lamentable asesinato de la niña de 11 años de edad, Ariana Sofía Lozada Ruiz, quien murió en medio de una balacera en el barrio La Primavera.

En la noche del viernes 19 de septiembre, los baranoeros, amigos, vecinos, allegados y familiares de la pequeña salieron a las calles del municipio para exigir justicia y que cese la violencia en el territorio.

Cortesía de "De Baranoa" Comunidad encendió velas a las afueras de la vivienda donde fue asesinada la menor.

La comunidad se reunió en el parque principal, donde la menor solía realizar deporte para hacer un pequeño acto de homenaje a Ariana Sofía y elevar la voz de rechazo e indignación.

Compañeros del colegio y escuela deportiva de Ariana acompañaron el acto conmemorativo, al que también asistieron uniformados de la Policía.

Cortesía de "De Baranoa" Con globos blancos salieron los habitantes de Baranoa a las calles.

Cortesía de "De Baranoa" Habitantes se reunieron en el parque principal del municipio.

Policía revela detalles del atentado en Baranoa en el que murió una menor: estas son las hipótesis

Aumenta la recompensa para dar con los responsables

Las autoridades de Baranoa y el departamento del Atlántico doblaron este sábado 20 de septiembre la recompensa por información de los autores del crimen de la pequeña.

El anuncio lo hizo el mandatario de los baranoeros, Edinson Palma, al cierre de un consejo extraordinario de seguridad en el que también participaron el secretario del Interior, José Antonio Luque, y el comandante de la Policía del Atlántico, el coronel John Harvey Peña, entre otras autoridades.

“Hemos finalizado el consejo extraordinario de seguridad y hemos logrado definir muchas estrategias y acciones que vamos a emprender de manera articulada e institucional, tanto con la fuerza pública como judicial. Queremos anunciar que la recompensa aumenta de 20 millones a 40 millones de pesos por información de los autores de este doloroso hecho”, expresó Palma.