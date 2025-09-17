El general Edwin Urrego, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, les dio la bienvenida este miércoles 17 de septiembre a las 18 delegaciones internacionales que participan en los próximos tres días en el XIV Congreso Internacional de Lucha contra el Secuestro y la Extorsión, evento organizado por GAULA de la Policía Nacional.

El general Urrego Pedraza destacó que “Barranquilla se convierte en punto de encuentro para la cooperación internacional en la lucha contra el secuestro y la extorsión. Este congreso es una oportunidad para fortalecer alianzas, intercambiar conocimientos y enfrentar los nuevos desafíos que trae la inteligencia artificial en materia de seguridad ciudadana”.

Durante tres días, la capital del Atlántico reúne a delegaciones de más de 18 países miembros de la Comunidad Internacional Policial contra el Secuestro y la Extorsión (CIPSE), en un espacio de intercambio, articulación y cooperación internacional frente a las nuevas amenazas criminales potenciadas por la inteligencia artificial.

En este importante escenario participan representantes de Alemania, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, España, Honduras, México, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Suecia, así como agencias y organismos internacionales de alto nivel como INL, FBI y el Servicio Secreto de los Estados Unidos, quienes comparten experiencias exitosas, diseñan estrategias conjuntas y fortalecen alianzas contra la cibercriminalidad.

Cortesía Delegación de la Policía española en el evento realizado en Barranquilla.

Este Congreso Internacional cuenta con una agenda académica de alto impacto que contempla cuatro ejes temáticos, siete ponencias magistrales y paneles de expertos, entre los que se destacan: “Amenazas inteligentes: la IA en la transformación global del secuestro y la extorsión”; “Deepfakes y el uso malicioso de la IA en la extorsión”; “Herramientas estratégicas del sector privado en apoyo a las investigaciones”; “Cibercrimen: un reto para los organismos de seguridad”, “Análisis forense digital y técnicas avanzadas contra el crimen”; “Prevención del uso de IA en delitos de secuestro y extorsión”; “Rompiendo límites éticos en la inteligencia artificial”.

Asimismo, los paneles de discusión abordan temas como: “Retos y oportunidades en la colaboración público-privada contra el cibercrimen” y “Cibercrimen y justicia: hacia un marco ético y regulatorio en el uso de IA”.

La elección de Barranquilla como sede responde a su posición estratégica como puerta de entrada de Colombia al Caribe, su dinamismo económico y empresarial, y el rápido desarrollo tecnológico y de infraestructura que la consolidan como una ciudad moderna y atractiva para eventos internacionales de gran impacto.