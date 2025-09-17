Un ataque a bala se presentó en la tarde de este miércoles 17 de septiembre en el Parque de Las Mariposas, en el barrio Villa Esperanza I etapa, en el municipio de Sabanalarga.

De acuerdo con información de las autoridades, un individuo que descendió de una moto se acercó hasta una mujer identificada como Rosaura Esther Pacheco Villafañe, de 22 años, apodada ‘La Mona’, y le disparó en repetidas ocasiones hasta segarle la vida.

Tras cometer el ataque, el individuo corrió hasta su cómplice y abordó la moto, para huir por la vía que conecta a Sabanalarga con Manatí.

Entretanto, vecinos del sector, al escuchar las detonaciones, salieron de sus viviendas y se toparon con el cuerpo de la mujer tendido sobre uno de los senderos del parque.

La Policía del Atlántico acordonó la zona y tomó información de vecinos con el fin de establecer información asociada al crimen.

En redes sociales circuló información de que la pareja de la víctima fatal había sido asesinada recientemente, pero la institución armada comunicó que trabajaba sobre esos datos y otros de la mujer.

