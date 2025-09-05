La Policía Metropolitana de Barranquilla, a través de uniformados adscritos al Modelo del Servicio de Policía, logró la captura de dos sujetos presuntamente vinculados al Grupo Delincuencial Común Organizado (GDCO) ‘Los Costeños’, en el barrio El Bosque, suroccidente de esta capital.

Entre los capturados cayó José Antonio Pedroza Laverde, alias Neno, un viejo conocido de las autoridades judiciales por un largo camino criminal que viene desde 2016, cuando fue detenido en una primera oportunidad por un caso de hurto a ocupantes de un bus.

Cabe reseñar que en el 2024, ‘Neno’ figuró en el cartel de los más buscados del año 2024 por el delito de homicidio, luego de quedar involucrado en la muerte de Jaime Alberto Camacho Orozco, de 29 años, en hechos ocurridos el 19 de mayo en la cancha de fútbol San Pío del barrio El Bosque.

Luego de ese hecho y de figurar en el listado de sujetos más buscados, la Policía reportó su detención para el mes de octubre del mismo año.

Sin embargo, luego de varios meses, volvió a salir de la cárcel y actualmente permanecía en el mismo sector de El Bosque.

“Alias ‘Neno’ registra cuatro anotaciones judiciales por los delitos de homicidio, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y hurto. Durante la acción policial fueron incautadas varias dosis de cocaína y $120.000 pesos en efectivo”, confirmó la institución armada.

La Policía Nacional reafirma su compromiso con la seguridad ciudadana y continuará realizando acciones contundentes contra las organizaciones delincuenciales que afectan a Barranquilla. Para cualquier información, la ciudadanía puede comunicarse a la Línea contra el Crimen 3178965523 o a las emergencias 123.