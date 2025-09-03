En horas de la mañana de este miércoles 3 de septiembre de 2025 fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre en la trocha conocida como La Gallina, en la vía que conduce de Baranoa hacia el corregimiento de Sibarco.

El hallazgo se produjo hacia las 6:15 a. m., cuando habitantes de la zona dieron aviso a las autoridades sobre la presencia de un cadáver en plena vía rural.

De acuerdo con el reporte preliminar, la víctima es un hombre de contextura delgada, tez trigueña, quien vestía camiseta roja con estampado en letras blancas, pantaloneta beige y zapatos blancos. Presenta dos heridas por proyectil de arma de fuego: una en el mentón derecho y otra en el pómulo derecho, ambas con orificio de entrada sin salida.

El occiso, que permanece sin identificar, también tiene tatuajes visibles en la muñeca izquierda y en las pantorrillas de ambas piernas.

Al lugar acudieron unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, en coordinación con la Sijín, quienes adelantaron las labores de acordonamiento y búsqueda de información que permita esclarecer el crimen y dar con los responsables.

La inspección técnica al cadáver estuvo a cargo de personal de la Sijín, quienes trasladaron el cuerpo a Medicina Legal para su identificación y estudios forenses.