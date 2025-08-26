En horas de la noche de este lunes 25 de agosto fue asesinado a balazos un hombre de 35 años cuando conducía una motocicleta. El hecho de sangre ocurrió en el barrio Los Almendros Campestre, en el municipio de Soledad.

El hoy occiso fue identificado por las autoridades como Jean Paul Sandón Alean.

De acuerdo con el informe suministrado por la Policía Metropolitana de Barranquilla, a eso de las 7:40 p. m., Sandón Alean se movilizaba a bordo de una motocicleta marca XR de placas JJD-69H, en la carrera 12A con calle 74B.

En medio del recorrido, dos sujetos interceptaron al hombre de 35 años y, sin mediar palabra, le propinaron varios balazos para luego escapara hacia un rumbo desconocido.

La víctima quedó tendida en el piso y al cabo de varios minutos acabó falleciendo debido a la gravedad de las heridas.

Según el testimonio de los vecinos del sector, la víctima era una persona agresiva y, al parecer, se dedicaba al hurto a personas del municipio.

EL HERALDO conoció que el occiso registraba una anotación judicial por el delito de homicidio, hechos ocurridos el 16 de febrero del 2019, fecha en la que asesinó a su padrastro junto con su hermano por problemas personales.

La Policía, en cabeza de un grupo de investigadores de la SIJÍN, adelantan una investigación para esclarecer los móviles del ataque y lograr la pronta captura de los agresores.

