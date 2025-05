La reciente captura en el exclusivo sector de El Poblado de Medellín de Yeferson José Nava, conocido con el alias de ‘Yef Nava’ y señalado cabecilla de la banda ‘los Melean’, activó nuevamente una alerta entre las autoridades de la capital del Atlántico, tal y como sucedió años atrás, en plena pandemia, cuando la organización criminal de origen venezolano pretendió penetrar en este territorio.

A través de un comunicado, la Policía Nacional precisó esta semana que Nava fue ubicado en un lujoso condominio de la capital antioqueña gracias a un rastreo realizado por detectives de la institución y por agencias de seguridad de Estados Unidos. Cabe reseñar que este personaje era buscado internacionalmente mediante una notificación roja de Interpol emitida por Venezuela, país en el que figura entre los criminales más buscados por delitos como secuestro, narcotráfico, homicidio y extorsión.

Según las autoridades, alias ‘Yef Nava’ ya había sido detenido previamente en Estados Unidos y habría ingresado posteriormente a Colombia con el objetivo de establecer alianzas con otras estructuras criminales en el país.

“Su detención representa un golpe significativo contra el crimen organizado transnacional en la región”, destacó el general Carlos Fernando Triana Beltrán, director de la Policía Nacional.

Cabe reseñar que la banda ‘Los Melean’, hacia enero del año 2020, trataron de irrumpir en Barranquilla y su área metropolitana con la finalidad de manejar el narcotráfico desde este territorio. Para aquella fecha fue asesinado el venezolano Hugo Enrique González Rico, alias ‘el Kike’, en un hecho criminal que tuvo lugar en Villa Campestre, Puerto Colombia.

Inteligencia de la Policía determinó en su momento que ‘el Kike’ fue ultimado por un integrante del Grupo de Delincuencia Común Organizada (GDCO) liderado por el capo venezolano Bernardino Melean Frontado, alias ‘Willy Melean’, quien había muerto en el mismo lapso en Santander.

Según las autoridades, González Rico era la ficha “más importante” de otra banda de venezolanos con injerencia en Santa Marta, La Guajira y Atlántico, aparentemente el ‘Tren de Aragua’, a quienes ‘Los Melean’ querían sacar del camino para ellos ganar terreno en el dominio local del narcotráfico.

En tal sentido, este medio conoció a través de fuentes de entero crédito que internamente las autoridades policiales reportaron la detención de Yeferson Nava para identificar otros integrantes de la estructura criminal y su posible presencia en este territorio.

Interceptaciones

Un mensaje de voz atribuido a alias ‘Yef Nava’, que circuló recientemente tras su captura, estaría relacionado con un caso de extorsión en la capital antioqueña y fue clave para su ubicación a través de su voz.

En la grabación, ‘Yef Nava’ se refiere a sí mismo como una figura “reconocida y temida”, afirmando que anteriormente había enviado a “los muchachos” como emisarios, pero que ahora actuaba de forma directa. El contenido del mensaje dejó en evidencia una clara amenaza: “Ponete las pilas pues que yo no sé, ya me estoy comunicando directamente yo. Ya aquí no te están enviando los muchachos míos, oíste, mijo”.

El mensaje también sugeriría actos de vigilancia contra la víctima y mencionó que una “amiga” del agresor se encontraba recientemente estacionada en el área, lo que podría constituir un intento de intimidación directa o seguimiento.

Alias ‘Yef Nava’ también desacredita en su mensaje abiertamente a las instituciones del Estado, declarando: “Yo no como con gobierno, yo no como con la madre, nada, esos son los primeros sapos, el maldito gobierno...”.

Se conoció que tras su detención, el gobierno venezolano activó la ruta de extradición para que este individuo sea internado en un centro penitenciario de ese país.

Cambio extremo

De acuerdo con lo conocido por EL HERALDO, alias ‘Yef Nava’ había emprendido un proceso de transformación física para alterar por completo su apariencia. En Medellín se sometió aparentemente a un procedimiento estético para reducir el abdomen, además de implantarse barba y cabello. Buscaba modificar su fisionomía para despistar a las autoridades que ya contaban con registros biométricos. Incluso se mandó a quitar unos dientes o trató de cambiarlos para dificultar su identificación a través de una carta dental.

En registros de la autoridad se obtuvo además que este hombre había realizado múltiples desplazamientos por el país: se movía entre el Eje Cafetero, Cartagena, Medellín y Envigado, en Antioquia. Además, utilizaba líneas celulares extranjeras para evadir los sistemas de rastreo nacionales.

Según información de las autoridades colombianas, la estructura criminal de ‘Los Melean’ tendría mucho más poder que el ‘Tren de Aragua’. Aunque esta última ha sido ampliamente visibilizada, ‘Los Melean’ operarían con una red más discreta, pero mucho más eficiente. Tienen contactos en varios países, gran capacidad logística y poder financiero.

En 2020 su centro de operaciones se encontraba en Bogotá, pero tras la muerte de uno de sus líderes y por operativos judiciales, migraron hacia Medellín. En los últimos meses, sin embargo, habrían regresado a Bogotá, operando bajo perfil, con una estructura casi empresarial.