Para la familia de Isaac Antonio Valencia Blanco, de 47 años de edad y quien era técnico en electrónica, aún existen múltiples dudas a raíz de su extraña muerte, la cual se registró el pasado lunes 12 de mayo, tras morir incinerado en el interior de su vivienda ubicada en la calle 69B carrera 22, en el barrio Los Cedros, Soledad.

Por esta razón EL HERALDO se trasladó hasta el lugar donde ocurrió el trágico episodio y dialogó con los allegados del hombre de 47 años.

“Ese día (12 de mayo) él estaba con una mujer a eso de las 7:30 p.m., media hora después ella salió como apresurada de la casa, yo me doy cuenta porque soy barbero acá justo al lado de la casa…Yo no le di mente, me fui a la casa a comer cuando escuchamos unos gritos de que se estaba quemando una casa, fue ahí cuando mi abuelo me dijo que era donde mi papá”, expresó Isaac Valencia, hijo del técnico.

Tras llegar corriendo hasta la vivienda, abuelo y nieto observaron que de esta salía humo negro y que la puerta estaba trabada, algo que le extrañó y que los obligó a reventar la ventana para así poder ingresar.

“Mi abuelo viene y le metió una patada a la puerta y nada, yo le metí una patada y tampoco, no fue hasta que él reventó con la mano la ventana para que entráramos pero era tarde, porque cuando abrimos la puerta ya habían muchas llamas y mi papá estaba metido entre la candela”, señaló.

Sin embargo, Valencia reveló a EL HERALDO que luego de que los bomberos atendieran la emergencia estos informaron que el incendio no se había provocado por un cortocircuito como inicialmente se había creído.

“Los bomberos dijeron que no hubo corto, ellos incluso miraron incluso los cables y todos estaban bien, para ellos lo que ocasionó que se prendiera el fuego fue la colchoneta que tenía, justamente en su habitación donde se concentraron las llamaradas”, manifestó.

El joven de 24 años señaló que la principal sospechosa del incendio sería la mujer con la que su padre estuvo aquella noche, misma que tendrían plenamente identificada y que desde ese entonces no han vuelto a ver.

“Hemos estado hablando con varios vecinos y nos dicen que ella se llama Gloria y la ven a veces por la bomba de La Estrella, para nosotros ella es la principal responsable de la muerte de mi padre”, afirmó.

La familia pide a las autoridades continuar con las investigaciones para así lograr esclarecer los hechos y hacer justicia por el técnico en electrónica.