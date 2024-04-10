¿Homicidio o suicidio? Esto es lo que entrarán a determinar investigadores de la Policía y el CTI de la Fiscalía tras la muerte de Valentina Cepeda Rodríguez, una joven de 22 años de edad y licenciada en educación infantil, ocurrida en las últimas horas en la Clínica Portoazul.

La versión que hasta ahora manejan las autoridades fue una entregada por la pareja de la joven, llamado Álvaro Felipe Rivera Ramírez. Esta persona fue quien alertó a la Policía sobre el caso este martes 9 de abril, entre 9:30 y 9:50 de la mañana, luego de hallar a Valentina en una habitación del apartamento en el que ambos residían, en el conjunto residencial Torres de Villa Campestre, en Puerto Colombia.

Según la versión del hombre, la joven tenían una sábana atada a su cuello y su cuerpo estaba suspendido, pero sus rodillas rozaban el piso.

Por ello, este habría fotografiado el cuerpo de la joven —lo dijo a la autoridad—, pensando que se trataba de una broma de ella, pero al notar que esta no atendió a los llamados decidió descolgarla y darle 'respiración boca a boca'.

Con ayuda de la Policía, Rivera Ramírez llevó a la joven a la clínica en mención y en este centro asistencial se produjo su deceso este miércoles.

Previo a su muerte, el hombre habría ampliado su versión a los agentes que atendieron el caso y ahí este dijo que Valentina se había levantado deprimida, manifestando que quería ponerle fin a su vida, pero que este no le prestó atención porque la semana anterior había señalado lo mismo.

Este medio de comunicación pudo conocer que Álvaro Felipe también habría tenido una fuerte discusión con la hoy occisa el pasado sábado 6 de abril. Allí las cosas se acaloraron más de lo normal y ambos terminaron agrediéndose físicamente.

