El CTI de la Fiscalía practicó una diligencia de levantamiento de cadáver de un menor, de 5 años de edad, que falleció en las últimas horas en el Hospital Niño Jesús, en el norte de Barranquilla, luego de que permaneciera bajo observación en este centro asistencial desde el pasado viernes 5 de abril.

Ese día, según registros de la Policía del Atlántico, el menor fue remitido desde el hospital local de su natal Campo de la Cruz, en el sur del Departamento, después de que resultara lesionado en su zona abdominal, al parecer, producto de un resbalón.

Esto plasmó la Policía en un breve reporte sobre el suceso: 'según lo manifestado por la abuela del menor el día jueves 4 de abril del presente año, siendo aproximadamente las 5:00 de la tarde, su nieto salió a jugar en la puerta de su lugar de residencia mientras llovía, resbala y se da un golpe en la cadera'.

Según el informe: 'Al día siguiente el niño empieza con cuadro de fiebre y quejándose con dolor en su cadera. De inmediato lo trasladan al hospital del municipio de Campo de la Cruz para su valoración, donde posteriormente es remitido al centro asistencial antes mencionado. La médico pediatra manifiesta que el niño ingresa con dolor y limitación a la movilización de la cadera del lado izquierdo, pero no presentaba hematomas. A las 06:55 (sábado 6) entra en estado de paro respiratorio, le realizaban maniobras de reanimación sin respuesta positiva. La médica no certifica la muerte'.

