Cuando se encontraban jugando una partida de dominó, cuatro personas fueron sorprendidas por dos hombres a bordo de una motocicleta FZ de color negro, desde la cual el parrillero sacó un arma de fuego y disparó sin mediar palabras.

En el ataque sicarial que se registró ayer en la tarde en un parqueadero ubicado en la calle 37C con carrera 1H del barrio Los Laureles, falleció Harvy Enrique Barraza Tafur, de 43 años, quien fue impactado en el cuerpo por cinco proyectiles.

En los mismos hechos resultaron heridos Edwin Enrique Rodríguez Barraza, de 37 años, con dos tiros en el muslo de la pierna derecha y otro en el tórax posterior, y Roberto Antonio Castañeda Jiménez, también de 37 años, con una herida superficial en el pómulo izquierdo. Ambos fueron trasladados hasta la urgencia del Hospital de Barranquilla.

Residentes del sector informaron a la Policía que una de las personas víctimas del ataque a bala es la encargada de cuidar el parqueadero y que todas las tardes se sentaban a jugar dominó.

La Policía anunció una investigación para dar con los responsables del ataque criminal y establecer la hipótesis del mismo.