Un hombre de 30 años de edad fue asesinado la tarde de este viernes en Sabanalarga por sujetos que se movilizaban en motocicleta, según información suministrada por testigos.

Los hechos se presentaron en la calle 13 con carrera 15 del municipio, en el barrio La Voz del Pueblo. La víctima mortal fue dentificada como Yosimar Ahumada Lechuga.

Según vecinos del barrio, los sujetos dispararon contra Ahumada Lechuga y posteriormente huyeron del lugar.

Tras el ataque, vecinos del sector donde ocurrerion los hechos auxiliaron a la víctima y la trasladaron hasta el Hospital de Sabanalarga y allí confirmaron su deceso.