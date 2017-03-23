La Fiscalía informó este miércoles en un comunicado que en las últimas horas se incautó de 120 pieles de burro, avaluadas en 60 millones de pesos, en la carretera que de Malambo conduce a Barranquilla.

Indicó el ente de control penal que 'el pasado 13 de marzo se recibió una denuncia referente al hurto de 600 pieles de burro, avaluadas en 300 millones de pesos, luego de que hombres fuertemente armados irrumpieran en las instalaciones de una empresa amordazando y amedrentando a los vigilantes'.

Se dispuso entonces un operativo de búsqueda en los vehículos de transporte de carga, y en uno de ellos que llevaba una carga de abono para la tierra, se escondían en el fondo 15 bultos con las 120 pieles.

'Inmediatamente fue capturado el hombre que conducía el automotor al momento del operativo, realizado por la Dirección Especializada de Policía Judicial de Crimen Organizado (PCO) de la Fiscalía General de la Nación, a través de su Grupo Regional Barranquilla con el apoyo del Gaula Militar Caribe y el Batallón de Ingenieros No. 2 General Vergara y Velazco, del Ejército Nacional'.