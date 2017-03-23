El Juez 16 Penal Municipal dictó medida de aseguramiento en la Cárcel Distrital El Bosque contra Cristian Rymel Yurgaky Rey, señalado de ser uno de los dos cerebros de las millonarias estafas cometidas, a través de la empresa Global Brokers, a más de 500 víctimas en siete departamentos del país.

El otro señalado cerebro es Eduardo Iván Vargas Gómez, quien se encuentra con medida intramural.

Los engaños a las víctimas se dieron mediante falsas ventas de casas y apartamentos en procesos de remate que superaron los $24 mil millones.

Tras ser pospuesta en dos ocasiones la audiencia de solicitud de imposición de medida de aseguramiento, el juez ordenó enviar al establecimiento carcelario a Yurgaky Rey, quien no aceptó los delitos de estafa agravada, captación masiva y habitual de dinero, concierto para delinquir y falsedad en documento privado que le endilgó la Fiscal 36 de la Unidad de Patrimonio Económico.

Además, el togado ordenó embargar la casa ubicada en la calle 98 número 49C-129, barrio Villa Santos, de propiedad del investigado 'con fines de reparación e indemnización de las víctimas, y para evitar que el imputado se insolvente', señaló el juez.

'Según podemos inferir de los elementos materiales probatorios de lo narrado por las presuntas víctimas, existe inferencia razonable respecto a la conducta de estafa por parte del señor Cristian Rymel Yurgaki Rey, en el entendido que el mismo obtuvo provecho ilícito con prejuicio ajeno, manteniendo a las presuntas víctimas en error por medio de artificios o engaños', argumentó el juez en la audiencia realizada ayer en la mañana en la sala 11 del Centro de Servicios Judiciales.

Yurgaky Rey, quien es abogado, fue capturado el 6 de marzo en la casa 4 del conjunto residencial Maité II, calle 93 con carrera 72 del barrio Villa Carolina, en el norte de la ciudad.

'Sí la investigan'. Soraya Navarro, familiar de una de las personas estafadas por Global Brokers, rechazó el argumento de la defensa de Cristian Yurgaky Rey en el sentido de que la empresa se encontraba legalmente constituida y sin ningún tipo de captación ilegal.

'El abogado de Cristian Yurgaky dijo en una de las audiencias que la Superintendencia Financiera había dado una respuesta favorable sobre la empresa Global Brokers, que no estaba siendo investigada, lo que no es verdad ya que en una carta, la entidad dice que la Fiscalía 36 de la Unidad de Patrimonio Económico solicitó que la Superintendencia hiciera parte del proceso para determinar si se configura o no la captación no autorizada de dineros por parte de Global Brokers', afirma Soraya Navarro.

La afectada denunció al mismo tiempo que personas allegadas a la empresa Global Brokers, de las cuales asegura no puede puntualizar quiénes fueron, 'arremetieron' contra ella.

'Ofrecieron servicios de prostitución por medio de pasquines con mi foto, que tiraron y pegaron en postes por varias partes de la ciudad, dañando mi buen nombre; no solo lo hicieron conmigo sino también con otros afectados que hemos luchado para que no se queden con nuestros dineros', indicó la mujer.

Audiencia preparatoria. Para el próximo 4 de abril está previsto el inicio de la audiencia preparatoria de juicio contra Kimberly Hutchinson Vargas, Lourdes María Torres Martínez, Carlos Andrés Leal Chávez, José Gregorio Pérez Arteaga, María Mónica Montero Castilla, Gina María Martínez Maestre y Manuel Fernando Bánquez Corvacho.

Además, Ostap Rafael Tapias Artuz, Pablo Antonio Hutchinson Garrido, los hermanos Eduardo Iván y Janett Vargas Gómez; Gloria Hutchinson Garrido y Ruddy Rodríguez Arias, acusados también por las millonarias estafas.