Las riñas de pandillas no dan tregua en Arjona y el pasado fin de semana cobraron la vida de una persona, tras haber sido alcanzada por una bala perdida que la impactó en un ojo.

La víctima del nuevo enfrentamiento de jóvenes en riesgo fue identificada como Rosa Raquel Martínez Rodríguez, de 62 años, quien al momento de la confrontación se dirigía a la casa de uno de sus nietos en el sector ‘Careperro’.

El hecho se registró el pasado lunes festivo a la 1:30 de la tarde, en medio de la culminación de los festejos que se celebraban en ese municipio en honor a la Virgen de La Candelaria.

Testigos y familiares señalaron que la reyerta se armó a esa hora entre miembros de dos pandillas del sector. En cuanto la mujer se encontraba en la terraza de la casa de su nieto fue alcanzada por el disparo que le afectó el ojo izquierdo y cayó al piso. De inmediato fue auxiliada por parte de algunos vecinos y allegados que la trasladaron hasta el Hospital Local de Arjona.

De ese centro asistencial fue remitida a la clínica Madre Bernarda, en Cartagena, debido a la complejidad de la lesión. Rosa Raquel falleció a las 6 de la tarde pese a los esfuerzos adelantados.

Funcionarios de la Sijín llegaron hasta la clínica y realizaron las diligencias de levantamiento y traslado del cuerpo de la víctima a la morgue de Medicina Legal.

Las investigaciones adelantadas por parte de miembros de la Sijín permitieron establecer que el responsable del hecho sería un pandillero identificado como alias la Gordana, quien está huyendo de las autoridades.

El comandante de la Policía de Bolívar, coronel Víctor Hugo Gómez, manifestó que la colaboración de los arjoneros ha sido fundamental toda vez que han venido denunciando lo que sucedió y esto ha permitido establecer el responsable de este homicidio.

El oficial confirmó que los controles se extenderán en el municipio para que el asesinato de Rosa Raquel Martínez Rodríguez no quede en la impunidad.

Claman seguridad

Ante el crítico panorama los arjoneros le pidieron a la Alcaldía que actúe frente a un problema que parece se le salió de las manos hace mucho tiempo. Señalaron que las pandillas son una verdadera pesadilla para el municipio y se requiere tomar cartas en el asunto.