Una organización delincuencial que sacaba cocaína a través de puertos cartageneros fue desarticulada por autoridades colombianas con apoyo de Estados Unidos y España.

La Fiscalía reportó que fueron capturadas en la capital de Bolívar y en Barranquilla 14 personas supuestamente vinculadas a esta banda controlada por tres ‘herederos’ de un ciudadano español detenido el año pasado en La Heroica, donde permanecía ilegalmente hacía unos nueve años tras huir de su país pues era buscado por narcotráfico.

Hermenegildo Salvador Ventura Casan, alias el tío o el español, tenía, según las autoridades locales, vínculos con la mafia calabresa. Fue extraditado el 24 de abril del año pasado.

El listado

Los detenidos en los operativos de esta semana son el antiguo buzo de la Armada Nacional Carlos Alfonso Escallón Hernández; Jair Antonio Fernández Cervantes, Alonso Eduardo Meza Morales y Alan Andrés Medina Mosquera, los supuestos líderes de la estructura delictiva. Igualmente, Éder Antonio Martínez Boiga, Antonio Salinas Acevedo, Juan Gabriel Marrugo Simancas, Celso Herrera Ramírez, Wilberto León Gómez, Justino Téllez Julio, Antonio José Marrugo Vivanco, José Antonio Castro Santiago, Carmelo de Jesús Serrano Ortiz y Juan David Villamil Villalba. Entre el grupo están cuatro vigilantes de compañías de seguridad de la Sociedad Portuaria de Cartagena y Contecar, los tres presuntos inversionistas y tres encargados de la logística para el envío de los alcaloides.

Cómo contaminaban. En rueda de prensa ofrecida en Cartagena, la directora nacional de Articulación Policías Judiciales Especializadas, Alexandra Ladino, detalló que la investigación nació con la captura de alias el Tío, y fue apoyada por especialistas de la Guardia Civil Española y de la Agencia Homeland Security Investigation, de los Estados Unidos.

La banda estaría involucrada en cuatro incautaciones que suman unas 10 toneladas de drogas. ‘Estaban contaminando estos buques mercantiles a través de cilindros de 2 metros de largo por 30 centímetros de ancho’, señaló Ladino. Cada buque podía ser contaminado hasta con cuatro cilindros cargados de droga, cada uno con capacidad de hasta de 80 kilos.

Luz Ángela Bahamón, directora de Fiscalía especializada en antinarcóticos y lavado de activos, dijo así mismo que se detectó que el buzo adhería los cilindros a los cascos de los buques; los atornillaba a las aletas estabilizadoras. Previamente había un trabajo de metalmecánico que los fabricaba, los recubría con fibra de vidrio y los soldaba para evitar daños. Esta modalidad es conocida como torpedos.

De acuerdo con la Fiscalía, las acciones ilegales al parecer contaban con la complicidad de vigilantes de las zonas portuarias que fueron detenidos. La organización delincuencial conocía el itinerario, fecha de arribo y destino de las embarcaciones que contenían estupefacientes.

Posteriormente, según la Fiscalía, buzos viajaban hacia el lugar de destino para terminar su labor desenganchando los tubos.

En los operativos fueron incautados 62 millones 860 mil pesos, 13.100 bolívares, 1.482 dólares y moneda guatemalteca. Además, las autoridades incautaron 10 kilos de cocaína y cilindros tipo torpedo.

Legalizan capturas

A los detenidos ya les fue legalizada la captura. Están siendo procesados por los presuntos delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, concierto para delinquir y lavado de activos.

Hasta anoche seguía en Cartagena la audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento.

Actualización de la noticia

El 4 de agosto de 2016, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Cartagena condenó a Jair Antonio Fernández Cervantes a la pena de 96 meses de prisión.

Tres años después, el 19 de diciembre de 2019, el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas de Barranquilla concedió al mencionado el beneficio de libertad condicional, fijando un periodo de prueba de 37 meses, el cual culminó el día 20 de enero de 2023.

Ante esto, en una nueva decisión, el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cartagena decretó la extinción de la condena contra Fernández Cervantes y ordenó su libertad definitiva.