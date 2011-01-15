'Retrato de una de las integrantes de la banda dedicada al robo de motos en municipios del Atlántico. ¿Atentado o atraco al sindicalista Henry Gordon?Henry Gordon, dirigente sindical de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), iba en su vehículo...
Henry Gordon, dirigente sindical de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), iba en su vehículo ayer a las 2:30 de la tarde, para atender una reunión en el Hospital Materno Infantil de Soledad, cuando dos sujetos en una motocicleta lo interceptaron en la calle 17 con carrera 35, barrio Rebolo. El sindicalista contó que tanto él como sus escoltas fueron abordados con armas de fuego. De manera oportuna los guardaespaldas reaccionaron y uno de ellos disparó contra los antisociales por lo que estos huyeron de manera inmediata. La detonación ocurrió desde el interior del vehículo causando un fuerte sonido que llegó a afectar la audición de Gordon. Luego de los hechos quedó la duda de que si se trataba de un atentado contra la vida del sindicalista o si, como han dicho las autoridades, se pudo haber tratado de un atraco en el sector, conocido por su peligrosidad.
A juicio, ex soldados por crimen de exinfante de Marina
El caso se remonta a 2006, cuando se reportó que en Sucre se enfrentaron con subversivos y murió un hombre, a quien se identificó como Larry Torres Peña, un desertor de la Infantería de Marina a quien despojaron de sus documentos. La decisión afecta a los exsoldados Eric Contreras Delgado y Giovany Carrillo Olmos, quienes están presos. A este proceso están vinculadas otras ocho personas.