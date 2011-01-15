Henry Gordon, dirigente sindical de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), iba en su vehículo ayer a las 2:30 de la tarde, para atender una reunión en el Hospital Materno Infantil de Soledad, cuando dos sujetos en una motocicleta lo interceptaron en la calle 17 con carrera 35, barrio Rebolo. El sindicalista contó que tanto él como sus escoltas fueron abordados con armas de fuego. De manera oportuna los guardaespaldas reaccionaron y uno de ellos disparó contra los antisociales por lo que estos huyeron de manera inmediata. La detonación ocurrió desde el interior del vehículo causando un fuerte sonido que llegó a afectar la audición de Gordon. Luego de los hechos quedó la duda de que si se trataba de un atentado contra la vida del sindicalista o si, como han dicho las autoridades, se pudo haber tratado de un atraco en el sector, conocido por su peligrosidad.