Hay días en que sentimos que la suerte está a nuestro favor, y otros en que necesitamos un empujón cósmico. En esa búsqueda de respuestas y optimismo, el horóscopo se convierte en nuestro aliado, una antigua tradición que nos conecta con las energías de los signos del zodiaco.

Lea también: Joven influencer murió mientras transmitía por TikTok una escalada en Yosemite, California

La astrología no es solo un pronóstico, sino una invitación a reflexionar sobre las influencias que, según muchos, moldean nuestros días. Es un mapa estelar que nos da una idea de lo que podría estar por venir, especialmente en el terreno más emotivo de todos.

Para el mes de octubre, el universo parece conspirar a favor de algunos corazones. Si bien todos tendrán sus momentos, hay tres signos en particular que sentirán una racha de fortuna en el amor, según cuenta la famosa pitonisa cubana Mhoni Vidente. No le sorprenda encuentros especiales, reconciliaciones o ese flechazo inesperado que lo cambia todo.

Facebook Mhoni Vidente

Los tres signos con mayor suerte en el amor

Aries

Los planes podrían cambiar. Tener más trabajo que hacer le alterará un poco. Salir a pasear con un familiar será lo más indicado para divertirse.

Géminis

Un amigo le será de ayuda en el trabajo, pero una propuesta tiene segundas intenciones. Estará indeciso sobre si hacer la vida social y estar solo.

Lea también: Capturan a agente de tránsito cuando pedía 400.000 pesos para no inmovilizar una motocicleta

Virgo

Favorable para los afectos. Disfrutará de felices momentos en compañía del ser amado. Esta noche tendrá nuevas ideas y un posible cambio de planes.

Esto dicen los otros signos

Tauro

Su habilidad para llamar las cosas por su nombre le causará problemas a menos que dé a conocer sus puntos de vista con tacto. Tendrá buenas ideas.

Cáncer

Posibles oportunidades de ganancias financieras a través del trabajo. Su intuición dará exactamente en el blanco. Preste atención a un allegado.

Leo

Usted encontrará el amor a través de una presentación y si ya tiene pareja pasará felices momentos en su compañía. Preo­cu­pa­ción hogareña por la noche.

Libra

Podrán surgir ganancias inesperadas. Si va de compras tal vez adquiera algo inusual. No es buen momento para tratar temas delicados con la familia.

Lea también: América no podría enfrentar a Junior en el Pascual Guerrero por un tema relacionado con Shakira

Escorpión

Usted no estará en total acuerdo con un asesor, pero recibirá buenas noticias sobre un asunto laboral. Querrá tener tiempo para sí mismo esta noche.

Sagitario

Tomará decisiones acerca de inversiones en las próximas semanas, pero no gaste impulsivamente hoy. Los lazos de unión de las parejas se fortalecen.

Capricornio

Entra en un periodo que le conducirá a incrementar sus ganancias a través del trabajo. Por la noche las parejas disfrutarán de una salida.

Acuario

Una situación incontrolable en el trabajo podría irritarle y debería tener cuidado de que su temperamento no anule su eficiencia. Gran armonía romántica.

Piscis

Estará en un periodo de mayor confianza en sí mismo. Hoy será favorable para hacer llamadas telefónicas importantes y conectarse con quienes puedan ayudarle.