Mhoni Vidente es una reconocida astrologa y tarotista cubana que se ha destacado a nivel internacional por la exactitud de sus predicciones. La pitonisa ha aceptado sobre las separaciones de algunas parejas de farándula, pero también sobre el futuro de algunas personalidades de políticas y hasta uno que otro desastre natural.

Para este miércoles 3 de septiembre, la vidente entregó a sus seguidores las predicciones de cada uno de los signos del zodiaco.

Aries

No será favorable trabajar de incógnito, tanto en su empleo como en el hogar. Mostrarse honesto le permitirá obtener lo que ambiciona.

Tauro

No todo estará tan bien como aparenta en el hogar. Preste atención a los asuntos del corazón. La comunicación será la clave para tener éxito.

Géminis

Un amigo le propondrá una extraña salida laboral, no de su consentimiento hasta haber estudiado todos los detalles. No es momento para el azar.

Cáncer

Sus superiores podrán interferir en su trabajo. Lo mejor será continuar con su programa. Deberá trabajar asuntos muy serios, pero todo estará a su favor.

Leo

Sus amigos estarán preocupados por su silencio. Pero todos ellos conocen su personalidad cariñosa y compasiva. Hable con quien más confíe.

Virgo

En su vida social causará una impresión duradera en los demás. Un amigo lo habrá estado alentando para que saliera más; acepte su consejo.

Libra

Controle su naturaleza desconfiada. Sus temores serán sin fundamento. Esta noche será un momento excelente para que se reuniera toda la familia.

Escorpión

Por la mañana estará testarudo y algo nervioso. Pero con el correr del día podrá cambiar de forma de ser. Noche excelente para amor y romance.

Sagitario

Las noticias financieras no serán del todo claras, pero una luz prometedora se verá al final del túnel al terminar el día. Un amigo envidiará su éxito.

Capricornio

Evite mostrarse demasiado confiado respecto a movimientos financieros o estrategias laborales, tampoco sea exigente. Paciencia es la clave.

Acuario

Se sentirá algo aburrido e inquieto y procurarse un nuevo pasatiempo será el mejor remedio. Por la noche se encontrará en medio de un remolino social.

Piscis

Renueve los lazos afectivos de una relación. El ser amado podrá sentirse olvidado frente a sus ocupaciones laborales. Planee una sorpresa especial.