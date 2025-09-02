La Banda del 5, agrupación juvenil vallenata que se ha destacado por crear su propio estilo que ha denominado ‘Bandanato’ lanzó el un nuevo tema que está disponible en todas las plataformas digitales. Se trata de “La Pareja del Año”, sencillo que grabó junto a Alberto Kammerer, una propuesta que reafirma la identidad del grupo con su sello único: el Bandanato, una vertiente del vallenato que fusiona diferentes sonidos.

La canción fue compuesta por Alberto Kammerer y producida por Juan Pablo Aconcha, logrando una mezcla fresca que conecta con las nuevas generaciones sin perder la esencia vallenata.

Previo a su estreno oficial, “La Pareja del Año” ya había causado gran expectativa: su preview superó los 500 videos en TikTok, mostrando la gran acogida del público incluso antes de su lanzamiento.

El videoclip oficial, grabado en la ciudad de Santa Marta, refleja la frescura y el espíritu caribeño de la canción. A esto se suma la innovadora propuesta visual del reconocido DJ y productor Jader Tremendo, quien realizó una animación especial del tema.

Con este lanzamiento, La Banda del 5 y Alberto Kammerer ratifican su propuesta musical que rompe esquemas y consolida el Bandanato como un sonido propio dentro del panorama musical.

Celebridades colombianas como la presentadora Melissa Martínez o la influencer Ornella Sierra se han unido al trend que apenas lleva cuatro días de lanzamiento.