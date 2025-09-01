Llegó septiembre con nuevas energías y, como es habitual, la reconocida astróloga y tarotista Mhoni Vidente compartió cuáles son los números que podrían abrir caminos de suerte para cada signo del zodiaco durante este mes.
Colombianos podrán elegir a la próxima Miss Universe Colombia: votaciones abiertas hasta el 28 de septiembre
La actriz y presentadora Margarita Ortega confirma relación con colega del Canal 1
Termine el mes con suerte: el horóscopo de Mhoni Vidente para el domingo 31 de agosto, por cada signo zodiacal
Arrestan a Psy, creador del ‘Gangnam style’, por posesión de medicamentos sin receta
Asegura que conocer estos números puede convertirse en una guía poderosa para atraer oportunidades, bienestar y equilibrio en diferentes aspectos de la vida.
- Aries: 06, 15, 37
- Tauro: 05, 09, 32
- Géminis: 06, 11, 28
- Cáncer: 04, 13, 17
- Leo: 03, 08, 34
- Virgo: 02, 29, 40
- Libra: 07, 19, 48
- Escorpio: 07, 19, 48
- Sagitario: 12, 17, 26
- Capricornio: 24, 30, 36
- Acuario: 01, 25, 27
- Piscis: 08, 17, 23