Compartir:
Por:  Redacción SEO

Llegó septiembre con nuevas energías y, como es habitual, la reconocida astróloga y tarotista Mhoni Vidente compartió cuáles son los números que podrían abrir caminos de suerte para cada signo del zodiaco durante este mes.

Colombianos podrán elegir a la próxima Miss Universe Colombia: votaciones abiertas hasta el 28 de septiembre

La actriz y presentadora Margarita Ortega confirma relación con colega del Canal 1

Termine el mes con suerte: el horóscopo de Mhoni Vidente para el domingo 31 de agosto, por cada signo zodiacal

Arrestan a Psy, creador del ‘Gangnam style’, por posesión de medicamentos sin receta

Asegura que conocer estos números puede convertirse en una guía poderosa para atraer oportunidades, bienestar y equilibrio en diferentes aspectos de la vida.

  • Aries: 06, 15, 37
  • Tauro: 05, 09, 32
  • Géminis: 06, 11, 28
  • Cáncer: 04, 13, 17
  • Leo: 03, 08, 34
  • Virgo: 02, 29, 40
  • Libra: 07, 19, 48
  • Escorpio: 07, 19, 48
  • Sagitario: 12, 17, 26
  • Capricornio: 24, 30, 36
  • Acuario: 01, 25, 27
  • Piscis: 08, 17, 23