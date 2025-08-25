Compartir:
Los números también pueden ser un recurso significativo al momento de atraer buena suerte durante la jornada diaria. Es por ello, que se debe estar atento a los astros que sugieren un número específico cargado de buena energía para cada signo del zodiaco.

Acá le contamos cuál es su número de la suerte para este lunes 25 de agosto.

Aries

Atienda sus obligaciones hogareñas antes de dedicarse a la vida social, o de hacer un viaje. Por la noche se concentraría en un problema laboral.

Número de la suerte: 3, 11, 27

Tauro

Buen momento para considerar una invitación a sus superiores a una reunión especial. Su sociabilidad podría resultarle de ayuda en su carrera.

Número de la suerte: 6, 14, 39

Géminis

Usted y su pareja estarán de acuerdo y la comunicación entre ambos mejorará. Encontraría la solución a un problema con la ayuda del ser amado.

Número de la suerte: 8, 17, 30

Cáncer

Posible invitación a un lugar especial y caro. Su pareja tendrá una sorpresa feliz y romántica para usted. No deje que demoras en el trabajo le depriman.

Número de la suerte: 5, 20, 33

Leo

Un proyecto que no podría concretar tendrá ahora vía libre. Al mismo tiempo encontrará mucho ego a su alrededor. Gran comunicación esta noche.

Número de la suerte: 1, 16, 34

Virgo

Podría dar a conocer sus ideas con claridad y poner a los de más de su parte. Posible plan para un viaje de vacaciones. Discusión sobre dinero esta noche.

Número de la suerte: 2, 18, 41

Libra

Por la mañana se dedicará a solucionar problemas domésticos. Nuevo acuerdo amistoso con alguien que se ha apoyado en usted durante algún tiempo.

Número de la suerte: 7, 15, 29

Escorpión

La vida social será primordial. Compartirá felices momentos con colegas, amigos y familia. Algo que ocurriera esta noche alterará la paz doméstica.

Número de la suerte: 9, 21, 36

Sagitario

Se le abrirán puertas que le ayudarán en el plano laboral. Estará decidido a poner en práctica sus habilidades para lograr el mayor provecho de ellas.

Número de la suerte: 4, 19, 40

Capricornio

Estará totalmente inmerso en una tarea hogareña que le llevaría demasiado tiempo. Recibirá buenas noticias por teléfono. Noche para la vida social.

Número de la suerte: 12, 22, 38

Acuario

No habrá nada que no pueda lograr con su amabilidad y encanto. Quienes le rodean le encontrarán positivamente cautivante. Especial para el romance.

Número de la suerte: 10, 24, 35

Piscis

Financieramente, lo que haga en forma reservada le resultará beneficioso. A última hora del día se sentirá tentado a soñar despierto, pero perdería tiempo.

Número de la suerte: 13, 23, 32