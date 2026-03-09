En la jornada electoral que se vivió a nivel nacional el pasado domingo, en el departamento de La Guajira, la Policía Nacional hizo efectivas órdenes de captura en contra de ciudadanos que eran requeridos por la justicia.

El primer resultado se registró en zona rural del municipio de Albania, en el puesto de votación Wuare Wuare, donde uniformados lograron la captura de un ciudadano de 43 años, quien se encontraba desempeñándose como jurado de votación. Al verificar sus antecedentes judiciales, se evidenció que presentaba una orden de captura vigente por el delito de homicidio agravado, por lo que fue dejado a disposición de la Fiscalía en turno en el municipio de Maicao.

De igual manera, en el municipio de Maicao, en las instalaciones de una institución educativa del barrio Santa Isabel y en compañía de funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, fue capturado un hombre de 41 años, quien después de ejercer su derecho al voto fue notificado de una orden de captura vigente por el delito de violencia intrafamiliar agravada, emanada por una autoridad judicial de Riohacha. El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía URI de Maicao.

Otro resultado operativo se presentó en el municipio de Uribia, donde personal de la Unidad Básica de Investigación Criminal, en articulación con el CTI, hizo efectiva la captura de un hombre de 33 años, requerido por la justicia por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado. Al momento del procedimiento, el ciudadano se encontraba ejerciendo como jurado de votación en una mesa instalada en el colegio Alfonso López Pumarejo. Posteriormente fue dejado a disposición de la Fiscalía CAIVAS de Maicao.

Asimismo, en el corregimiento de Roche, jurisdicción del municipio de Barrancas, en las instalaciones del colegio rural mixto, personal adscrito a la Unidad Básica de Investigación Criminal de la Seccional de Protección y Servicios Especiales ejecutó la captura de un ciudadano de 31 años, quien presentaba orden de captura vigente por el delito de acceso carnal violento, emitida por el Juzgado Quinto Penal Municipal con funciones de control de garantías. Tras su captura, fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente.