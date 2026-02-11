Un total de 11.286 familias afectadas y 54.895 personas impactadas dejaron lluvias intensas, vientos fuertes y tormentas eléctricas a causa del frente frío que azotó al Caribe colombiano del 31 de enero al 2 de febrero.

Como consecuencia del fenómeno natural se generaron inundaciones y múltiples daños en distintos municipios, especialmente en el distrito de Riohacha.

De acuerdo con el informe situacional consolidado por el Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres, el evento climático dejó 10 emergencias reportadas, afectaciones en 79 barrios, comunidades y veredas, así como 37 viviendas destruidas, 9.713 viviendas averiadas, 232 kilómetros de vías impactadas y 832 hectáreas agrícolas con daños, sin que se registraran personas fallecidas, heridas o desaparecidas.

Riohacha concentró la mayor afectación, con 7.483 familias y 37.415 personas impactadas, además de 5.970 viviendas averiadas y 30 viviendas destruidas, situación que motivó la priorización de este territorio por parte del Gobierno Departamental durante la atención de la emergencia.

Tras la ocurrencia del evento, la Gobernación de La Guajira mantuvo presencia permanente en las zonas más afectadas, realizando recorridos en terreno liderados por el gobernador y su equipo de trabajo, con el fin de escuchar a las comunidades, evaluar daños y coordinar acciones de respuesta junto a los organismos de socorro y las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo.

En el marco de la atención posterior a la emergencia, se desarrollaron reuniones del Puesto de Mando Unificado, se adelantaron intervenciones con maquinaria amarilla en puntos críticos de Riohacha y se avanzó en el proceso de caracterización de familias, información que permitió orientar las decisiones y la focalización de la ayuda humanitaria.

De manera complementaria, se realizaron entregas de ayudas humanitarias, incluidos paquetes alimentarios y elementos de primera necesidad, y se promovió la recolección de donaciones, en articulación con entidades nacionales, departamentales y municipales, como parte del acompañamiento a la población que resultó afectada por la situación vivida.

La Gobernación de La Guajira continúa con el seguimiento a las zonas impactadas y con el acercamiento permanente a las comunidades, reafirmando su compromiso de estar en el territorio, acompañar a la población y avanzar en los procesos de recuperación, cumpliendo la palabra con quienes enfrentaron las consecuencias de esta emergencia climática.