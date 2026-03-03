Lucien Leon Laviscount, actor británico nacido el 9 de junio de 1992 en Burnley, Inglaterra, se convirtió en tendencia tras confirmarse su relación con Shakira en 2024. El intérprete, reconocido por su papel en la serie de Netflix, ha construido una trayectoria que comenzó en la televisión del Reino Unido y se consolidó en producciones internacionales.

La relación entre Shakira y Lucien Laviscount, que surgió en el ámbito profesional, ha despertado interés mediático tanto por el vínculo sentimental como por el recorrido artístico del actor.

¿Quién es Lucien Laviscount?

La carrera de Lucien Laviscount inició a temprana edad. Con apenas 10 años participó en una campaña de la cadena británica Marks & Spencer, experiencia que marcó su ingreso al mundo del entretenimiento.

Más adelante integró el elenco de producciones juveniles como Grange Hill y telenovelas emblemáticas del Reino Unido, entre ellas Coronation Street y Waterloo Road. Estas participaciones le permitieron consolidarse como un rostro frecuente en la televisión británica.

El reconocimiento fuera del Reino Unido llegó con su incursión en producciones estadounidenses. En 2015 formó parte del elenco de Scream Queens, donde interpretó a Earl Grey.

Sin embargo, su mayor visibilidad internacional se dio con Emily in Paris, serie en la que encarna a Alfie. El papel le otorgó proyección global y lo posicionó ante nuevas audiencias en América y Europa.

En 2024 también participó en la película This Time Next Year, ampliando su presencia en el cine.

El videoclip que acercó a Lucien y Shakira

La conexión entre Lucien Laviscount y Shakira comenzó en el plano profesional. El actor fue elegido para protagonizar el videoclip de Puntería, sencillo interpretado por la artista colombiana junto a Cardi B.

Las escenas del video y posteriores apariciones públicas alimentaron las especulaciones sobre un posible romance. Meses después, el entorno mediático confirmó que la cantante aceptó públicamente la relación.

La noticia generó conversación en redes sociales, especialmente por la diferencia de edad entre ambos: Shakira tiene 49 años y Lucien Laviscount 33.

Antes de su relación con Shakira, el nombre de Lucien Laviscount ya había sido vinculado a otras figuras del entretenimiento.

Entre los episodios que recibieron atención mediática figura su participación en Celebrity Big Brother, donde coincidió con Kerry Katona. También fue relacionado en su momento con Keke Palmer y Kelly Osbourne, aunque ninguno de esos vínculos alcanzó confirmación pública comparable a la actual relación.