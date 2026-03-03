La reciente aparición de Demi Moore en la alfombra roja de los Actor Awards 2026 generó una fuerte repercusión en redes sociales. La intérprete lució una figura notablemente más estilizada que en presentaciones anteriores, lo que despertó una oleada de comentarios y especulaciones sobre su estado físico.

Lea más: Unesco inquieta por destrucción del patrimonio en los bombardeos en Oriente Medio

Si bien acaparó miradas con un vestido negro strapless de Schiaparelli, acompañado por un impactante tren de plumas blancas, gran parte de la conversación giró en torno a su delgadez. Las fotos del evento comenzaron a circular con rapidez en redes sociales como X, donde numerosos usuarios manifestaron preocupación.

Asimismo, entre los mensajes más repetidos apareció la pregunta “¿está usando Ozempic?”, en referencia al fármaco que algunas celebridades han utilizado para bajar de peso en poco tiempo. También se leyeron frases como “demasiado delgada” y “ella… no se veía así el año pasado, ¿verdad?”, reflejando la sorpresa de quienes siguen su carrera desde hace años. Las comparaciones con imágenes de temporadas anteriores no tardaron en viralizarse, alimentando versiones sobre su salud.

Además, un usuario escribió, “¿está realmente usando la sustancia?”, aludiendo al producto ficticio que su personaje ingería en la película ‘La sustancia’ para preservar la juventud. Así, la ficción y la vida real se entremezclaron en el debate digital.

Ver más: El concierto de Harry Styles en Mánchester que apagará los celulares y se emitirá en Netflix

Aunque el mensaje era poco sutil, parece que Demi Moore no entendió de qué se trataba esa película de la sustancia. https://t.co/U4OH8qQ9mq — Luisito. (@cosmeluichito) March 2, 2026

Otro comentario que circuló con tono irónico fue “la comida debe ser muy cara en Los Ángeles”, mostrando desconcierto frente a su nuevo aspecto. Hasta el momento, el entorno de la actriz no ha emitido comunicados oficiales sobre las especulaciones.

Aunque no estaba nominada en esta edición de los premios, Moore se convirtió en uno de los nombres más mencionados de la velada, no por un reconocimiento artístico sino por su imagen. Además del cambio físico, la artista sorprendió con una transformación capilar: dejó atrás su tradicional melena larga y oscura para apostar por un corte bob corto, pulido y con efecto “húmedo”.

El estilista Dimitris Giannetos explicó en diálogo con WWD el concepto detrás del look. “Quería darle a Demi un look muy audaz y a la vanguardia de la moda para el desfile de Demna”, señaló sobre el corte al que llamó el ‘Demi-tris BoB’. También destacó que se trató de “un gran cambio para Demi: ¡nunca la habíamos visto así antes! se ve muy cool, moderna y sin esfuerzo. Y resalta su personalidad”.

Lea también: Lucien Laviscount y Shakira: ¿quién es el actor británico que conquistó el corazón de la barranquillera?

La actriz reforzó esta nueva etapa estética durante la Semana de la Moda de Milán, donde asistió al desfile de Gucci. Ubicada en primera fila, llevó un conjunto de cuero negro coordinado por su estilista Brad Goreski, complementado con gafas oversize, stilettos y un bolso a juego. En las imágenes también se la vio con su chihuahua Pilaf en brazos, evocando el glamour de fines de los años 90 y la etapa de Tom Ford al frente de la firma italiana.

Las reacciones en Internet fueron diversas. Mientras algunos usuarios celebraron su renovación con mensajes como “¡Me encanta el cabello!”, otros afirmaron que “se ve mucho mejor con este peinado” y que “el pelo se ve increíble. Lo ha tenido largo por tanto tiempo y esto se siente tan fresco”. Para muchos, su decisión confirma que la actriz sigue dispuesta a reinventarse y desafiar expectativas.

Finalmente, más allá de los comentarios, Moore ya había hablado sobre su relación con la imagen y la transformación. En una entrevista con la revista People aseguró: “me gusta dejar espacio para jugar”, recalcando su apertura a experimentar con estilos y cambios de look.

Además: Hijo del actor Tom Hanks quedó “atrapado” en Medellín por problema con su pasaporte: “Libérenme”