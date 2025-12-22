¿Quién no conoce a Morgan Freeman, con sus inolvidables papeles en películas de Hollywood? Es casi imposible no reconocerlo.

El actor sigue muy fuerte a sus 88 años, participa en producciones cinematográficas y prestando su inconfundible voz a distintos proyectos, dejando claro que la jubilación no está en sus planes inmediatos.

En una reciente entrevista, Freeman habló con honestidad sobre cómo enfrenta el paso del tiempo y cuál ha sido la clave para mantenerse con energía física y mental. Para el actor, el secreto no está en fórmulas mágicas, sino en la constancia y la disciplina diaria. Según explicó, “mantenerse en movimiento” es fundamental para conservar una buena calidad de vida.

El intérprete aseguró que su rutina se basa en hábitos sencillos pero constantes como levantarse cada mañana con un propósito, hacer ejercicio de forma regular, cuidar su alimentación, tomar los medicamentos indicados por sus médicos y no abandonar la actividad física.

Esta filosofía de vida coincide con el concepto japonés del ikigai, que promueve encontrar una razón para levantarse cada día y mantenerse motivado. En el caso del actor, su razón sigue siendo el cine, una industria que, pese a los años, continúa retándolo y brindándole nuevos personajes.

Durante este año, Morgan Freeman volvió a la pantalla grande con una nueva entrega de la saga Ahora me ves, retomando uno de los papeles que más reconocimiento le ha dado en la última etapa de su carrera.

Además de su amor por la actuación, Freeman destacó la importancia del deporte en su vida, especialmente el golf. Considera que esta disciplina es ideal para las personas mayores, ya que combina movimiento, coordinación y ejercicio constante, elementos clave para mantenerse activo a largo plazo.

Morgan Freeman es uno de los actores más emblemáticos, conocido por su distintiva voz y su imponente presencia.



Debajo de su célebre imagen se esconde un hombre complejo cuya vida está llena de controversias y acusaciones impactantes.



Aunque reconoce que se acerca a los 90 años y que el cuerpo cambia con el tiempo, el actor prefiere enfocarse en el presente y en lo que aún puede hacer.

“Hay que caminar, agacharse, inclinarse, balancearse, maldecir... Es un deporte estupendo para las personas mayores”, ha añadido el intérprete, quien también ve cómo se acercan los 90 años, y se plantea si podrá seguir practicando este deporte: “¿Seguiré jugando al golf? Esa es la pregunta", dijo.