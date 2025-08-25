El actor estadounidense Jerry Adler, murió a los 96 años de edad, el pasado sábado 23 de agosto de 2025, en Nueva York.

Esta noticia generó tristeza en el mundo del cine y la televisión, donde Adler dejó una gran huella.

Aunque alcanzó popularidad por su trabajo en la actuación, sus inicios estuvieron en la dirección escénica.

Jerry Adler murió a los 96 años de edad

En los 60 años inició una trayectoria que lo llevaría a participar en 33 series de televisión y 16 películas. Entre sus producciones más destacadas se encuentran Los Soprano, The Good Wife, Misterio del asesinato de Manhattan, Prime y El ladrón de memorias.

Sostuvieron los medios de comunicación que Adler falleció en su residencia de Nueva York, acompañado por sus seres queridos.

Jerry Adler, who played Hesh on The Sopranos, has sadly passed away, aged 96 ❤️ pic.twitter.com/21q9WEaLuR — The Sopranos Guy™ (@uncle_june) August 24, 2025

Sin embargo, hasta ahora, no han revelado la causa exacta de su muerte. Uno de los primeros en despedirlo en redes sociales fue Michael Imperioli, compañero de elenco en Los Soprano.

A través de un emotivo mensaje, expresó: “Fue un actor fantástico y el más amable de los seres humanos. Trajo tanto humor, inteligencia y verdad al papel de Herman ‘Hesh’ Rabkin y fue uno de mis personajes favoritos en Los Sopranos. Me encantaba trabajar y pasar tiempo con Jerry, un verdadero actor de clase. Mucho amor a la familia”.

Sus seguidores también le dedicaron muchos mensajes de condolencia a la familia.