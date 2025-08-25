, , , , — Claudia Bahamón en sin duda alguna una de las caras más amables de la televisión colombiana, eso sin contar la ternura que inspira y lo auténtica que se ha mostrado durante años en la pantalla chica.

La hemos visto en múltiples formatos y más recientemente siendo la imagen de MasterChef que ya completa diez ediciones, no solo su carisma la ha llevado a catapultarla en el mundo del espectáculo, también ha sido sus rasgos físicos únicos que son innegables.

Pero a pesar de moverse por la industria de la farándula y de contar con un rostro y cuerpo agradables a los ojos de los espectadores, siempre le dijo no a las tres insistentes veces en el que le propusieron ser reina de belleza, aunque lo tenía todo.

“En ese entonces era prohibido posar en ropa interior, entonces fui y me hice unas fotos y dije: ‘Miren, ya no puedo’”, recordó entre risas en entrevista con Infobae.

Rechazó la idea de manera tajante, no lo tuvo que pensar mucho aún contando con el apoyo de su padre que alguna vez se lo propuso. “Es que quieren que tú seas reina. Y yo decía: ‘Pues yo no’”.

Ya han pasado unos cuantos años después de eso y ahora dice que no se arrepiente de la decisión que tomó en su momento y que de otras formas a representado a su natal departamento del Huila, por ejemplo, como embajadora cultural.

El sentido mensaje de Bahamón a su expareja: “Te amamos”

La opita rompió en llanto en plena grabación del programa de cocina. Bahamón se mostró vulnerable en medio de un reto de ‘la Caja Misteriosa’, el cual en vez de contener un alimento contenía un espejo.

La presentadora abrió su corazón y entre lágrimas habló de lo que para ella significaba verse al espejo, esto en el contexto de un ejercicio que les fue propuesto a los participantes.

“Yo siempre que me veo al espejo me agradezco por ser una persona transparente. Llevo 25 años en televisión, 25 años en el Canal RCN y si algo puede decir un colombiano es ‘Claudia es lo que es’, así que me agradezco esa transparencia. Como todos, hemos vivido mil cosas. Yo agradezco la vida que he tenido; de todo lo que me ha pasado, he aprendido. Hoy, justo hoy, me he visto fortalecida por muchas cosas que me han pasado en los últimos meses, pero me siento en una zona segura”, dijo.

Agregó: “Ahorita les decía, ellos (los chefs) son mi lugar seguro y pararme en frente de ustedes todos los días, diciendo ‘Claudia, tú puedes’, cada vez que salgo de mi casa para llegar acá a ser animadora no es fácil. Esto es lo mismo que para ustedes los actores: tener una vida difícil y, una vez salen y abren el telón, se les tiene que olvidar todo lo que está atrás”.

En su momento, decenas de internautas presumieron que el difícil momento que atraviesa la presentadora sería por la separación con su esposo Simón Brand.