Es un hecho que Simón Brand y Claudia Bahamón ya no están juntos luego de poco de una década juntos como pareja, y aunque no hay dado declaraciones oficiales al respecto de su separación algunas fotos y palabras han dejado en evidencia que el matrimonio se disolvió.

En una reciente entrevista con Bravísimo, la presentadora de MasterChef Celebrity se refirió a la crianza de sus dos hijos, Samuel y Luca Brand, con el cineasta de quien dijo ahora son “amigos”, pero también padres.

“No tengo una fórmula perfecta, pero lo hemos hecho bien”, confesó, dejando claro que la clave ha sido encontrar un equilibrio basado en la comunicación, la confianza y los límites.

Reveló la cercanía que tiene con Samuel, su hijo mayor: “Tenemos una relación muy bacana. Somos muy amigos, muy confidentes... Muy, o sea..., que a veces yo digo: creo que nos pasamos a otro nivel. No me cuentes tantas cosas. Por favor, sin tanto detalle”.

Sus palabras dejaron claro que con Brand las cosas ya no van, y eso fue confirmado con una foto que el mismo Simón publicó en sus redes sociales, en la instantánea se le puede ver con una mujer, la que sería su nueva pareja.

Se trata de la modela Jimena Rugeles con quien se le ve muy sonriente y quien también reposteó las fotografías en su cuenta de Instagram.

Tomada de redes sociales Jimena Rugeles quien sería pareja de Simón Brand.

Esta no es la primera que se les ve juntos, ya en marzo de este año los dos asistieron juntos al Festival Estéreo Picnic en Bogotá, aunque en su momento ninguno se refirió a una posible relación amorosa, sin embargo, con las recientes fotografías toman fuerza los rumores.

“Hay días en los que estoy rota”

Bahamón se mostró vulnerable en el más reciente reto de ‘la Caja Misteriosa’, en el que los participantes no saben cuál va a ser el ingrediente principal del plato que deben preparar y presentar a los jurados hasta que alzan la caja que encuentran en sus estaciones de cocina.

Los concursantes se llevaron una gran sorpresa al descubrir que no había ningún alimento dentro de la caja, sino un espejo. Esto porque el reto se trataba de que cada participante preparara un plato que lo representara y al final los jurados llamaban al atril a las propuestas más interesantes.

“Yo siempre que me veo al espejo me agradezco por ser una persona transparente. Llevo 25 años en televisión, 25 años en el Canal RCN y si algo puede decir un colombiano es ‘Claudia es lo que es’, así que me agradezco esa transparencia. Como todos, hemos vivido mil cosas. Yo agradezco la vida que he tenido; de todo lo que me ha pasado, he aprendido. Hoy, justo hoy, me he visto fortalecida por muchas cosas que me han pasado en los últimos meses, pero me siento en una zona segura”, dijo.

Agregó: “Ahorita les decía, ellos (los chefs) son mi lugar seguro y pararme en frente de ustedes todos los días, diciendo ‘Claudia, tú puedes’, cada vez que salgo de mi casa para llegar acá a ser animadora no es fácil. Esto es lo mismo que para ustedes los actores: tener una vida difícil y, una vez salen y abren el telón, se les tiene que olvidar todo lo que está atrás”.