Lucy Díaz, mamá de Tatiana Hernández, la joven desaparecida desde el pasado 13 de abril en Cartagena, asistió a una plenaria del Concejo de Cartagena este 24 de julio, con el propósito de pedir que avancen las investigaciones sobre el caso de su hija, pues hasta el momento, las autoridades no han entregado ningún reporte que indique su posible paradero.

Recordemos que la estudiante de Medicina que fue vista por última vez cuando salió del Hospital Naval y cuando estaba sentada en los espolones de la avenida Santander.

Díaz estuvo presente en la sesión, ya que los concejales realizarían un control político al secretario del Interior y al director de Distriseguridad sobre el funcionamiento de las cámaras de seguridad en la ciudad.

“Desafortunadamente, por las cámaras de seguridad que no funcionaban por el sector donde fue vista mi hija por última vez, no he podido llegar a su paradero”, expresó Díaz.

Asimismo, la madre de Tatiana entregó una nueva versión sobre el caso: “A un funcionario de la Fiscalía se le escapó un pequeño comentario, donde dicen que Tatiana sí se levantó de los espolones y salió hacia Bocagrande. Pero, como las cámaras de seguridad no reflejan esa información, para mí la información es nula”, añadió.

Además, Díaz reiteró su reclamo por las irregularidades sobre el funcionamiento de las cámaras de seguridad en el sector en el que fue vista por última vez la joven Tatiana.

“Dentro de Distriseguridad hay personas que nombran que sí hay cámaras, con evidencia de los delitos, pero cuando ocurre el hecho las cámaras no funcionan”, expresó.

Finalmente, la mujer manifestó que no he tenido ningún apoyo del Distrito.

“Llevo tres meses pagando arriendo por mi cuenta”, puntualizó.