A dos días del fallecimiento de Ozzy Osbourne, una de las figuras más icónicas del heavy metal, su hija Kelly Osbourne ha compartido un emotivo mensaje en sus redes sociales para recordar al artista y a su padre.

Con una frase tomada de Changes, uno de los temas más representativos de Black Sabbath, Kelly dijo sentirse triste por la partida de su progenitor.

“I feel unhappy. I am so sad. I lost the best friend I ever had”, fue lo que escribió. Y es que en 2003, Kelly y Ozzy grabaron una versión a dúo de este tema, adaptándolo para reflejar su cercanía como padre e hija.

Instagram kellyosbourne Kelly Osbourne le escribió a su padre

El sencillo fue un éxito inmediato en Reino Unido, consolidando a la dupla como la segunda de padre e hija en alcanzar el número uno en las listas británicas, después de Frank y Nancy Sinatra.

Osbourne tuvo seis hijos. Con su primera esposa, Thelma Riley, tuvo tres: Jessica, Louis y Elliot. Con Sharon Osbourne, con quien estuvo casado más de 40 años, tuvo a Aimee, Jack y Kelly.

Ozzy falleció el pasado martes 22 de julio de 2025 a los 76 años. Su familia confirmó la noticia a través de un comunicado que destacó que murió acompañado por sus seres queridos.

Aunque desde 2019 se sabía que el artista padecía párkinson, no se ha informado la causa oficial de su muerte. Su última aparición pública fue el pasado 5 de julio en un concierto especial en Birmingham junto a los miembros originales de Black Sabbath.